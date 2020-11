Generationengerechtigkeit Wie der Rentenkollaps verhindert werden kann

Uwe Schroeder-Wildberg, 55, ist seit 2004 Vorstandschef des Finanzvertriebs MLP. Davor war der promovierte Betriebswirt Vorstand des Discountbrokers Cortal Consors.



In der deutschen Rentenpolitik ist nicht vieles sicher, aber eines doch: Steigerungsraten von drei bis vier Prozent, in deren Genuss die Rentenbezieher in diesem Jahr noch kamen, gehören bis auf Weiteres der Vergangenheit an. Der coronabedingte weltweite Konjunkturabschwung wird sich dämpfend auf die Entwicklung der Bruttolohnsumme, die die Basis für Rentenanpassungen ist, auswirken. Welche Folgen Kurzarbeit, Entlassungen und Insolvenzen von Unternehmen auf die Rentenkasse haben, lässt sich seriös noch nicht abschätzen.