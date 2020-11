In einer aktuellen Umfrage der CFA Society Germany unter 200 professionellen Investoren gaben 41 Prozent der Teilnehmer das Thema „Schwierigkeiten bei Altersvorsorge und Vermögensaufbau“ als größte Baustelle für den Finanzplatz Deutschland an. Zwar sind die Gründe dafür vielfältig. Einige liegen jedoch klar auf der Hand. So ermöglichen es die aktuellen Niedrigzinsen vielen Sparern kaum, ihr Geld ertragreich anzulegen. Dies wirkt sich ebenso ernüchternd auf deutsche Staatsanleihen aus, die auf rekordniedrigen Ständen rentieren – per November bei minus 0,6 Prozent für zehnjährige sowie minus 0,8 Prozent für dreijährige Laufzeiten. Zweitens haben wir in Deutschland eine hohe Steuer- und Abgabenbelastung auf Arbeitseinkommen. Laut OECD-Bericht vom April liegt Deutschland hier mittlerweile gar an der Spitze der 36 ausgewerteten Länder. Selbst Durchschnittsverdienern fällt es oftmals schwer, vom übriggebliebenen Geld etwas „auf die hohe Kante“ zu legen. Dies hat auch mit einem weiteren Phänomen zu tun, nämlich dem Verlust der realen Kaufkraft. Zwar sind die Verbraucherpreise und damit die statistische Inflation seit längerer Zeit niedrig. Dagegen kletterten die Vermögenspreise in den vergangenen Jahren immens (Asset Price Inflation), was beispielsweise zahlreiche Mieter und diejenigen, die den Erwerb von Immobilieneigentum erwägen, deutlich zu spüren bekommen.