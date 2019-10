Global Wealth Report 2019 Die Wohlstands-Illusion

Damit ist das Vermögen in Deutschland deutlich stärker ein rein elitäres Phänomen als in den Nachbarstaaten. In Italien und Frankreich etwa besitzt das oberste Prozent nur 22 Prozent des Vermögens und selbst in Großbritannien sind es mit 24 Prozent deutlich weniger als hierzulande.



Wie kann das sein? Schließlich kommt Deutschland bei Einkommens-Statistiken immer noch ziemlich gut weg, was die Gleichheit anbelangt. Das liegt freilich vor allem an der Umverteilung. Die gleicht die Einkommensniveaus an, aber selbst die angeglichenen Werte reichen in der Regel nicht, um ein Vermögen aufzubauen. Das Netto-Medianeinkommen liegt derzeit bei gerade einmal 1869 Euro.