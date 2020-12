Geldpolitik: EZB-Chefvolkswirt sprach nach Ratssitzungen mit Investoren und Banken

Am 12. März rief Lane laut WSJ elf Banken und Investoren an, um die Botschaft von Christine Lagarde zu erläutern. Die EZB-Präsidentin hatte zuvor angedeutet, dass es nicht Aufgabe der Notenbank sei, die Renditeunterschiede zwischen Staatsanleihen verschiedener Euro-Länder zu verringern. Daraufhin verkauften Investoren italienische Staatspapiere, woraufhin die Kurse unter Druck gerieten und die Renditen in die Höhe schossen.