Großaktionär: Bund steht hinter Umbauplan der Commerzbank

Die zweitgrößte deutsche Privatbank, an der der Bund seit der Finanzkrise mit knapp 16 Prozent beteiligt ist, will 10.000 Stellen abbauen und rund 340 Filialen schließen. Am Mittwoch soll der Aufsichtsrat grünes Licht für die Umbaupläne geben. Die Gewerkschaft Verdi hat im Vorfeld der Sitzung kräftig Stimmung gegen das Vorhaben gemacht.