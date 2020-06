Medizintechnik-Hersteller: Dräger erweitert Kapazitäten für Atemschutzmasken massiv

Der Medizintechnik-Hersteller Dräger stockt wegen der hohen Nachfrage nach Atemschutzmasken seine Produktionskapazitäten in Europa deutlich auf. Dafür würden die bestehenden Standorte in Schweden und Deutschland erweitert, in Frankreich entstehe zudem eine komplett neue Fabrik, kündigte der Konzern aus Lübeck am Freitag an.