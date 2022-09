Arbeiter-Ausbeutung in Katar „Katar hat in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte gemacht“

Was hat sich in der Zwischenzeit geändert?

Eine Menge. Mit den jüngsten Arbeitsreformen wurde das bestehende Machtungleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern grundlegend beseitigt. Mit der Einführung dieser Kafala-Reformen können die Arbeitnehmer nun ohne die Zustimmung ihres Arbeitgebers den Arbeitsplatz wechseln. Sie können ihre Arbeitsbedingungen jetzt viel besser aushandeln. Dadurch entsteht ein positiver Wettbewerb - die Arbeitgeber müssen Verbesserungen bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen in Betracht ziehen, um Arbeitnehmer zu gewinnen und zu halten. Die Regierung hat auch einen Mindestlohn eingeführt.



Der Mindestlohn beträgt 1000 Rial - das sind umgerechnet etwa 270 Euro. Von einem solchen Monatslohn kann doch niemand leben!

Im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes im März 2021 wurden die Löhne von über 280.000 Arbeitnehmern, das sind 13 Prozent der Beschäftigten, erhöht. Das Mindestlohngesetz legt nicht nur einen Mindestgrundlohn fest, sondern auch ein Mindestverpflegungs- und Unterkunftszuschuss. Da Unterkunft, Verpflegung und Transport vom Arbeitgeber gestellt werden, geben Arbeitnehmer, die einen Mindestlohn verdienen, nur sehr wenig Geld in Katar aus. Stattdessen überweisen sie rund 80 Prozent ihres Einkommens an ihre Familie in der Heimat. Wichtig ist, dass das Gesetz eine Mindestlohnkommission vorsieht, die die Auswirkungen des Mindestlohns überprüfen und Anpassungen vorschlagen soll. Schließlich erhalten nicht alle Arbeitnehmer in Katar den Mindestlohn. Und diejenigen, die den Mindestgrundlohn verdienen, werden freiwillig Überstunden machen, um ihr Einkommen zu maximieren.