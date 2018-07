Autozölle US-Autozulieferer machen Front gegen Trumps Pläne

Auch in Sachen Innovation fürchtet Wilson Schäden für Amerika. „Die USA sind der Hotspot für die Entwicklung automatischen Fahrens. Aber Europa holt auf“. Andere Länder könnten vorbeiziehen. Der Verband glaubt aber nicht, dass Trump seine Pläne ändert. „Die Autozölle werden eher früher als später Realität werden“, glaubt Wilson.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström treffen Trump an diesem Mittwoch in Washington. Die EU will eine Eskalation vermeiden und Autozölle abwenden. Diese würden gerade die deutsche Autobranche treffen. Juncker sagte vor dem Treffen, er sei „nicht übermäßig optimistisch“.