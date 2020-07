Balkan-Konflikt Serbien und Kosovo wollen nach Gipfel wieder Gespräche aufnehmen

Kosovo und Serbien wollen die von der Europäischen Union vermittelten Gespräche zur Lösung ihres Konflikts wieder aufnehmen. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti hätten vereinbart, sich am Sonntag noch einmal per Video-Schalte zu treffen, am Donnerstag dann persönlich in Brüssel, hieß es am Freitag aus Élyséekreisen nach einem gemeinsam Video-Gipfeltreffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.