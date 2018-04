BMW, Daimler, Toyota: Rede von Chinas Staatschef Xi beflügelt die Autoindustrie

Der Vorstoße der chinesischen Regierung die Märkte zu öffnen, kommt ausgerechnet zu einer Zeit, in der der Protektionismus um sich greift. So kündigte der US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche an, weitere Strafzölle auf chinesische Importprodukte zu verhängen. China wiederum schlug in der vergangenen Woche vor, US-Autos mit zusätzlich 25 Prozent zu besteuern. Derzeit betragen die Einfuhrzölle auf Autos aller ausländischen Hersteller 25 Prozent.