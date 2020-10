Chats gegen den Mangel Wie mobiles Internet Kuba verändert hat

„Morgen gibt es Putzmittel im Geschäft Danubio, die Leute stehen jetzt schon an“, schreibt eine Frau in der Telegram-Gruppe „Donde hay?“ (Wo gibt's?). Die Gruppe hat mehr als 7800 Mitglieder, in der Selbstbeschreibung heißt es: „Teile, was du findest und hilf damit anderen.“



Seit Ende 2018 ist mobiles Internet in Kuba verfügbar. Einem Bericht der Parteizeitung „Granma“ zufolge haben mittlerweile mehr als vier Millionen Kubaner einen mobilen Internetzugang. Allerdings ist das Surfen im Netz immer noch sehr teuer. Die Tarife reichen von fünf US-Dollar für 400 MB bis zu 20 Dollar für 2,5 GB. Dabei liegt der Durchschnittslohn in Kuba bei gerade einmal 35 Dollar pro Monat.