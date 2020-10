Corona-Hilfspaket, Gesundheitssystem, Konjunktur Über diese Wirtschaftsthemen diskutierten Biden und Trump

Der US-Präsident klatschte einige Male in die Hände, als die letzte TV-Debatte des Wahlkampfs um das Weiße Haus in Nashville, Tennessee, beendet war. Er legte einen Arm um First Lady Melania Trump, die zu ihm auf die Bühne gekommen war, dann schaute er in das spärliche Publikum, dass in sicherem Abstand verteilt im Auditorium der Belmont University saß. Donald Trump wirkte zufrieden mit sich in diesem Moment, zwölf Tage vor der Wahl am 3. November. In den vorangegangenen 90 Minuten hatte er sich mit seinem Gegner, Ex-Vizepräsident Joe Biden, eine harte, aber halbwegs zivilisierte Auseinandersetzung geliefert.