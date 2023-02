Die Lage Russlands Putins große Rede in fünf Akten

Der innenpolitische Druck scheint massiv zugenommen zu haben in Russland, Siege konnte der Kreml-Chef wohl keine präsentieren, die nukleare Bedrohung des Westens zieht immer weniger. So verkam der große Ausfall Wladimir Putins zur teils wirren Durchhalterede.



