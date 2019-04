Donald Trump gegen die Deutsche Bank Eine Bank im Kreuzfeuer

Gemeinsam mit Maxine Waters, der Vorsitzenden des Finanzausschusses, forderte Schiff deshalb nun Geschäftsunterlagen der Deutschen Bank aus den vergangenen zehn Jahren an. Die Frankfurter kündigten an, zu kooperieren. Ob die Klage des Präsidenten sie nun doch davon abhalten wird, ist jedoch völlig offen.

Denn anders als bei Vorladungen, die der Kongress an aktuelle und ehemalige Mitglieder der Administration verschickte, handelt es sich in diesem Fall um Beweismittelanträge an eine private Organisation. Auch geht es um private Geschäftsinteressen, nicht um Regierungshandeln. Es ist eine Situation, die es so noch nicht gegeben hat – schließlich ist die enge und andauernde Verquickung des Staatsoberhaupts mit privaten Geschäftsinteressen in er jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten ein Novum.