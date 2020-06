Fed-Chef Jerome Powell Zukunft der US-Wirtschaft „außergewöhnlich ungewiss“

Aufgrund der aktuell wieder stark zunehmenden Infektionszahlen regierten die Verantwortlichen in einigen US-Bundesstaaten und schraubten die Coronaschutzmaßnahmen wieder hoch. In Arizona wurden Bars, Fitnesszentren und Kinos wieder geschlossen. Arizonas Gouverneur Douglas Doucey erklärte am Montag, auch Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmern seien nun wieder verboten – und das nur eine Woche nach einem großen Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Arizona. Douceys Anordnung gilt zunächst bis Ende Juli.



Auch in Texas und Teilen Kaliforniens wurde eine Schließung von Bars angeordnet. Der Bezirk Los Angeles verfügte zudem für das kommende lange Wochenende eine Schließung aller Strände, um Menschenmengen zu vermeiden. Bei Tausenden Neuinfektionen pro Tag sei das „Risiko“ von Menschenmengen an den Stränden nicht vertretbar, erklärte die für den Bezirk verantwortliche Janice Hahn über Twitter. Auch in Teilen Floridas sollten die Strände geschlossen bleiben.