Frankreichs Präsident in den USA: Macron stellt US-Präsident Trump neuen Iran-Deal in Aussicht

Für Macron ist die Wendung nicht ungefährlich. Er war mit dem Auftrag in die USA gereist, seine guten Beziehungen zu Trump spielen zu lassen. Nun darf es nicht so wirken, als sei er vor Trump eingeknickt. Immerhin ist Macrons Vorstoß kein Alleingang. Frankreich, Großbritannien und Deutschland arbeiten seit Monaten an einem Kompromiss, der verhindern soll, dass der Atomdeal in Gänze platzt. Die Strategie scheint nun, die USA mit vereinten Kräften an Bord halten zu wollen – auch wenn das bedeutet, Trump weit entgegenzukommen.