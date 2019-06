G20-Finanzministertreffen Warum ein Ende des Handelskriegs plötzlich möglich erscheint

Entscheidend sei aber der wachsende Druck der US-Wirtschaft auf den Präsidenten. Nicht nur viele CEOs fürchten angesichts der ungelösten Handelskonflikte einen mittel- bis langfristigen Schaden, sondern auch zahlreiche Investoren. Entsprechend bescheiden war zuletzt die Performance des Dow Jones. „Auch wenn Trump sich wahrscheinlich nicht für allzu viele ökonomische Daten interessiert, dessen Punktestand hat er immer im Blick“, sagt ein Gipfel-Teilnehmer.

Die Hinweise auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat es an diesem Wochenende also durchaus gegeben. Trotzdem ist ein erneuter Stimmungsumschwung des US-Präsidenten noch immer möglich. Zu jeder Zeit. In jede Richtung.

Bliebe dieser in den nächsten Wochen allerdings aus, wäre das wahrscheinlich auch eine gute Nachricht für die Europäer. Es sei nicht besonders realistisch, dass Trump den Konflikt mit China befriede und gleich den nächsten mit der EU losbreche, hieß es in Fukuoka. Schließlich seien die negativen Folgen für die Wirtschaft vergleichbar.