Gesetzesentwurf FDP, Grüne und Linke fordern freie Abstimmung zum Wahlrecht

FDP, Grüne und Linke machen Druck auf die Koalition für eine Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags praktisch in letzter Minute. Sie forderten am Mittwoch eine Abstimmung über ihren gemeinsamen Gesetzentwurf in der kommenden Woche im Bundestag und eine Aufhebung des Fraktionszwangs dabei. Davon erhoffen sie sich eine Mehrheit für ihren gemeinsamen Vorstoß.