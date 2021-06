Gipfeltreffen G7 sollen jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz in Entwicklungsländern aufbringen

Eine entsprechende Zusage werde es zum Abschluss des G7-Gipfels in der englischen Grafschaft Cornwall geben, teilte Gastgeber Großbritannien in der Nacht zum Sonntag mit. Großbritannien will den Gipfel in Cornwall nutzen, um die sieben führenden westlichen Wirtschaftsmächte auf ehrgeizige Klimaziele einzuschwören.