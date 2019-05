Handelskonflikt Gespenstische Ruhe in den USA

Auch deshalb hatte die Business-Community Ende des vergangenen Jahres massiv Druck auf die Regierung ausgeübt, den Handelsstreit mit China nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Zwar ärgerte man sich über als unfair empfundene Praktiken der chinesischen Partner, der Zollhammer schien den meisten jedoch ein denkbar ungeeignetes Instrument, um die Probleme zu beseitigen. Auch die Chinesen wollten weitere Handelsschranken verhindern. So kam es schließlich zu den direkten Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen. Auch heute trafen sich die Delegationen wieder in Washington. Zuletzt war mit einem Abschluss bis Ende Mai kalkuliert worden. Doch welche Auswirkungen die neuen Zölle auf die Gespräche haben, ist nicht abzusehen



Auch deshalb hält sich die Business-Community aktuell mit Protesten gegen die höheren Zölle zurück. Nichts soll die Verhandlungen schräg gegenüber des Weißen Hauses zusätzlich belasten. Lediglich aus einigen Verbänden dringen mahnende Worte an die Öffentlichkeit. „Unsere Branche unterstützt mehr als 18 Millionen US Jobs. Höhere Zölle sind ein Desaster“, warnt etwa Gary Shapiro von der Consumer Technology Association. Ansonsten herrscht angespannte Stille.