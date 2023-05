Das nächste Spitzentreffen im Streit über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze findet nach Darstellung des Präsidialamts kurz vor Mitternacht mitteleuropäischer Zeit statt. Präsident Joe Biden und sein republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy aus dem Repräsentantenhaus kämen um 17.30 Uhr (US-Ostküstenzeit; 23.30 Uhr MESZ) zusammen, hieß es am Montag. Beide hatten am Sonntag das direkte Gespräch in Aussicht gestellt und telefoniert. Mitarbeiter beider Seiten trafen sich am Morgen erneut zu Verhandlungen im Kapitol, berichteten US-Medien. Die Zeit drängt: Dem Finanzministerium zufolge droht den USA ohne eine Einigung ab Juni die Zahlungsunfähigkeit. Zwar kochte der Schuldenstreit in den vergangenen Jahren immer wieder hoch. Die Folgen eines Zahlungsausfalls wären für die USA – und weit darüber hinaus – jedoch schwerwiegend. Um was geht es eigentlich, und wo liegen die Gefahren, auch für die deutsche Wirtschaft?