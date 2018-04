In seinem am Mittwoch veröffentlichten halbjährlichen „World Economic Outlook“ erwartet der IWF in der Eurozone für das laufende Jahr 2,4 Prozent BIP-Wachstum, was das stärkste seit 2007 wäre. Vor drei Monaten hatte die Institution noch 2,2 Prozent prognostiziert. Ihre Prognose für die USA hob sie von 2,7 Prozent auf 2,9 Prozent an. Für die Weltwirtschaft beließ der IWF seine Prognose bei 3,9 Prozent, was der kräftigste Anstieg seit 2011 wäre. Für China prognostiziert er 6,6 Prozent Wachstum, eine leichte Verlangsamung im Vergleich zu den im vergangenen Jahr erreichten 6,9 Prozent. Indien dürfte China laut IWF überholen und um 7,4 Prozent zulegen. Für Japan erwartet die Institution eine Wachstumsverlangsamung auf 1,2 Prozent von bislang 1,7 Prozent.