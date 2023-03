Künstliche Intelligenz Wie ChatGPT den Technikkrieg zwischen China und den USA befeuert

Aber nationale Belange spielen immer noch eine große Rolle. Die chinesischen Partner von OpenAI werden aufgrund der oft restriktiven technischen Vorschriften Pekings, seines ausgedehnten Zensurapparats und seiner weitreichenden staatlichen Kontrolle des Privatsektors anders kalkulieren. In China muss sich die generative KI an die Regeln Pekings halten, wenn es darum geht, wie das Produkt die nationale Sicherheit beeinflusst, so Webster. „Es gibt also eine automatische Verantwortung für das, was man als Inhaltsmoderation oder Zensur bezeichnen könnte – es ist offen gesagt beides“, fügt Webster hinzu.



Es gibt auch einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie China an die Regulierung der Künstlichen Intelligenz herangeht, erklärt Paul Triolo, Senior Vice President für China und Leiter des Bereiches Technologiepolitik bei der Albright Stonebridge Group. Er fügt hinzu, dass die Vereinigten Staaten dazu neigen, KI als ein zusätzliches Element zu bereits regulierten Sektoren zu betrachten.