Nun sieht C.C. Wei, Chef von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), nach der Chip-Knappheit in der Coronakrise schon wieder dunkle Wolken am Horizont auftauchen, wegen Ängsten vor einer weltweiten Rezession. Die Unternehmen fürchten weltweite Überkapazitäten. Die Nachfrage sinkt, auch weil Unternehmen und Privatpersonen viele Anschaffungen wie Computer während der Pandemie vorgezogen haben. „Der Umsatz in der Halbleiterindustrie wird 2023 wahrscheinlich zurückgehen“, warnt der Chef des größten Halbleiterherstellers der Welt. Mehr noch: Morris Chang, der TSMC 1987 gründete und in den USA ausgebildet wurde, schätzt, dass es in den USA doppelt so teuer ist, Chips herzustellen wie in Taiwan.