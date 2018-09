Lira-Krise und Streit mit Trump Der Machtmensch Erdogan fühlt sich herausgefordert

Doch einfach wird das nicht. Es wird bereits darüber spekuliert, dass das Land ein Fall für den Internationalen Währungsfonds (IWF) werden könnte - so wie in der Krise nach der Jahrtausendwende, die letztlich zum Aufstieg der konservativ-religiösen Partei AKP von Erdogan führte. Ankara lehnt eine Hilfe des von den USA dominierten IWF jedoch ab: "Ich brauche den IWF nicht", sagt Finanzminister Berat Albayrak, der Schwiegersohn Erdogans. Eine Person aus dem Umfeld der AKP, die anonym bleiben möchte, erläutert warum: "Sich an den IWF zu wenden, wäre eine sehr große Herausforderung." Schließlich habe Erdogan den Fonds in Wahlkampagnen immer wieder an den Pranger gestellt. Zudem sei die Türkei froh gewesen, die IWF-Auflagen vor Jahren endlich hinter sich gelassen zu haben. Auch in Griechenland waren die Spar- und Reformvorgaben verhasst.