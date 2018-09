Schwache Lira So kann deutsche Hilfe für die Türkei aussehen

Heiko Maas dürfte am Donnerstag in beunruhigte Gesichter geblickt haben: Um acht Uhr morgens traf sich der Außenminister mit Vertretern der deutschen Wirtschaft in Istanbul. Niemand war in Panik, sagt Thilo Pahl, Geschäftsführer der Handelskammer in Istanbul, der beim Treffen dabei war. „Aber natürlich sind viele Unternehmer sehr besorgt über den Zustand der türkischen Wirtschaft.“