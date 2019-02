Maduro und Erdoğan Die Caracas-Ankara-Connection

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Türkei zu einer Drehscheibe für illegalen Handel mit dem Iran wird. In den Jahren zwischen 2010 und 2012 kaufte die Türkei in großem Stil Erdöl und -gas vom Nachbarn Iran. Um die gegen den Iran wegen seines Atomprogramms verhängten Sanktionen zu umgehen, bezahlte Ankara via eines komplizierten Firmengeflechts mit Gold.

In den Handel sollen auch die oberste Führungsriege sowie Erdoğans Familie verwickelt gewesen sein. Der Vize-Direktor der türkischen Halkbank Hakan Atilla wurde in den USA verurteilt. Die Schlüsselfigur ist Reza Zarrab - der schillernde Milliardär wurde 2016 in den USA bei einem Familienurlaub festgenommen, und war Kronzeuge in dem Prozess.