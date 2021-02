Münchner Sicherheitskonferenz Joe Biden sucht die Nähe zur EU – zumindest in der Theorie

Bidens Rede dürfte einmal mehr den Zusammenhalt zwischen den USA und Europa beschwören. Doch unabhängig von den schönen Worten: Eine Rückkehr der amerikanischen Außenpolitik zur Vor-Trump-Zeit wird es auch unter Biden nicht geben. Einige der Streitpunkte, die in den vergangenen Jahren das Verhältnis bestimmten, werden in den transatlantischen Beziehungen erhalten bleiben. Auch wird der neue Präsident von seinen Partnern mehr verlangen, wenn es um die gemeinsame Vertretung von Interessen geht. Und schließlich plant die neue Administration, ihre Politik auch in internationalen Fragen vor allem an den Interessen der amerikanischen Mittelschicht auszurichten. Und was das bedeuten kann, haben die Partner bereits zu spüren bekommen.