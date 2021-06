Nato-Mission: US-Truppenabzug aus Afghanistan offenbar nahezu abgeschlossen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird am Mittwoch auf seine deutsche Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer treffen. Deutschland, das nach den USA das zweitgrößte Truppenkontingent in Afghanistan hatte, gab am Dienstag bekannt, dass es seinen Abzug abgeschlossen habe. „Nach fast 20 Jahren Einsatz haben heute Nacht die letzten Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr Afghanistan verlassen. Sie sind nun auf dem Weg nach Hause“, erklärte Kramp-Karrenbauer, die derzeit in den USA zu Besuch ist, am Dienstagabend.