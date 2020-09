Quarantäne in China „Der Aufenthalt war ein Selbsterfahrungs-Trip“

Und die hat es in sich. Nach dem Flug mit der AHK von Frankfurt in Richtung Qingdao, einer ehemaligen Kolonialstadt des Deutschen Reichs, die heute noch bekannt für ihre Biere ist, holten die chinesischen Behörden Roland Tonner und die anderen Passagiere einzeln aus dem Flugzeug. Nach einem Coronatest ging es dann sofort für alle in das Quarantäne-Hotel –zwar mit Meerblick, aber das brachte Tonner wenig, musste er doch die zwei Wochen auf seinem Zimmer bleiben. Dort gab es zwar mehrmals am Tag Mahlzeiten und auch sonst waren laut Tonner die chinesischen Mitarbeiter sehr bemüht, die Wünsche der Quarantäne-Gäste zu erfüllen. Dennoch: „Der Aufenthalt war ein Selbsterfahrungs-Trip, weil es sehr ungewöhnlich ist, zwei Wochen alleine auf einem Zimmer zu sein“, so sein Fazit.



Ähnlich erging es auch Michaela Schadnik-Engel. Sie flog zusammen mit ihren beiden Kindern (11 und 14 Jahre) am 19. August mit einem der Sonderflüge nach Qingdao. Auf die Liste kamen die drei über eine Einladung der deutschen Schule in Shanghai, an der ihr Mann als Lehrer arbeitet. Er blieb während des Lockdowns in China während Schadnik-Engel in Deutschland feststeckte. In dem Quarantäne-Hotel teilte sie sich zusammen mit ihren Kindern ein Hotelzimmer.