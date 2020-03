Rennen um US-Präsidentschaft Warum Michael Bloomberg trotz 500.000.000 Dollar Budget gescheitert ist

Dass seine Kandidatur so abrupt enden würde, hatte kaum jemand erwartet. Am wenigsten wohl Bloomberg selbst. Gerade einmal 101 Tage war es her, dass er seinen Einstieg in den Wettbewerb verkündet hatte – wie es sich gehört schriftlich, mit einer Erklärung auf seiner Website. In kürzester Zeit hatte er daraufhin ein eindrucksvolles Wahlkampfteam auf die Beine gestellt und hunderte Millionen seines eigenen Geldes in die Kampagne gepumpt. Kein anderer Demokrat, nicht Joe Biden, nicht Bernie Sanders, konnte finanziell auch nur annähernd mit Bloomberg Schritt halten. Bald kletterte er auch in den Umfragen Stück um Stück nach oben. In wenigen Wochen wurde er so vom Außenseiter zum ernstzunehmenden Player.