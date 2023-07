Russland: Weiterer Nawalny-Mitarbeiter zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

In Russland ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Putin-Gegners Alexej Nawalny wegen Beteiligung an einer „extremistischen Gemeinschaft“ zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dabei handelt es sich um Wadim Ostanin, der das Büro des inhaftierten Oppositionspolitikers in der sibirischen Stadt Barnaul geleitet hatte, wie das Nawalny-Team am Montag mitteilte.