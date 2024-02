Russischer Oppositionspolitiker So reagiert die Welt auf den Tod Nawalnys

Der führende russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der Justiz in Haft gestorben. Das teilte die Gefängnisverwaltung mit, wie die staatliche Agentur Tass meldete. Der 47-Jährige sei am Freitag nach einem Spaziergang in seiner sibirischen Strafkolonie zusammengebrochen und habe sofort das Bewusstsein verloren. Wiederbelebungsversuche von Sanitätern hätten keinen Erfolg gehabt.



Weltweit sorgte der Tod Nawalnys für Bestürzung. Politiker und Aktivisten erinnerten an das Lebenswerk des Oppositionellen und forderten die Untersuchung des Todes durch die russische Justiz. Ein Überblick über die ersten Reaktionen: