Sergej Lawrow Vom Star-Diplomaten zu Putins Handlanger

Da wäre der Diplomat Lawrow, ein Verhandlungstaktiker der alten Schule, der stets nur die Interessen des eigenen Landes im Blick hat. Ein Mann, der sein Handwerk an einer sowjetischen Elite-Universität lernte und seine Fähigkeiten als Russlands UN-Botschafter zwischen 1994 und 2004 in New York schärfte. Dann gibt es Lawrow, den Lebemann, der gerne raucht und trinkt, derbe flucht, aber auch Gedichte schreibt, perfektes Englisch und Französisch spricht und immer eine passende Anekdote oder ironische Bemerkung griffbereit hat.



Doch dieses Bild des Diplomaten-Phänomens hat längst Risse bekommen. Zuletzt wirkte der Russe oft ungehalten, grimmig und müde. „Unsere Geduld ist am Ende“, sagte er vor wenigen Tagen bei seiner großen Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, warum Russland gerade jetzt mit ultimativen Forderungen an den Westen herantritt.



