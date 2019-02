 Syrieneinsatz: US-Militär bereitet Abzug aus Syrien bis Ende April vor

Trump hatte im Dezember angekündigt, die US-Soldaten in Syrien abzuziehen, was international massive Kritik auslöste und Sorgen vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nährte. Einen offiziellen Zeitplan hat Trump bislang nicht vorgelegt. Ein Abzug der US-Truppen würde die Kräfteverhältnisse in der Region verändern.