Tauchsieder: Putins alte Diktatur – und Xis moderne Tyrannei

Aber das größte Land der Erde verschwindet nicht nur als Destination von der Weltkarte. Sondern auch als Seelen-Sehnsuchtsort der Deutschen und europäische Kulturnation von Rang und Bedeutung. Im vergangenen Schuljahr haben noch 94.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland Russisch gelernt, ein Minus von 83 Prozent gegenüber 1992/93 (565.000 Kinder und Jugendliche). Nun erlischt ziemlich sicher schnell das verbreitete Restinteresse in Ostdeutschland an der Sprache. Auch der Trend, sich gegen ein Studium der Slawistik (Leipzig: 600 Studierende vor 15 Jahren, heute: 250) zu entscheiden, dürfte sich in den kommenden Jahren deutlich verschärfen – es sei denn, die Unis bieten jetzt flugs Ukrainistik und Baltistik an. Und von den Lehrstühlen für Osteuropäische Geschichte wird klarer denn je das Signal ausgehen, dass es eine lineare Nationalgeschichte, so wie Russland sie sich selbst gern erzählt (Kiewer Rus - Moskauer Reich - Petersburger Zarenimperium - sowjetisch-russisches Moskau) historisch nicht haltbar ist – und aufgegeben werden muss zugunsten einer Geschichtsschreibung, die die komplexe Herausbildung ethnisch geprägter Selbstverständnisse und den Eigenwert pluraler, nationaler, kultureller und religiöser Identitäten zwischen Ostsee, Mittelmeer und Schwarzmeerküste in ihr Zentrum rückt.