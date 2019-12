Telefonat Pompeo und Maas reden über Libyen und Nord Stream 2

US-Außenminister Mike Pompeo hat mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas (SPD) über die Lage in Libyen gesprochen. Die beiden hätten in dem Telefonat ihre Sorge darüber geäußert, dass es zu Brüchen des Waffenembargos komme und zunehmend Söldner zum Einsatz kämen, teilte das US-Außenministerium am Freitagabend (Ortszeit) in Washington mit. In dem ölreichen Land herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkriegschaos. Die von den UN anerkannte Regierung unter Fajis al-Sarradsch konkurriert unter anderem mit einer Gegenregierung im Osten des Landes um die Macht.