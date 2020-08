Die „New York Times“ sprach ebenfalls von einer „Abkehr“ der Praktiken früherer Präsidenten. „Während frühere republikanische Regierungen Eingriffe der Regierung in den Markt ablehnten, hatte Herr Trump keine Skrupel, eine härtere Gangart einzuschlagen“, schrieb das Blatt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg urteilte: „Es wäre mit Blick auf die jüngere Geschichte beispiellos, wenn die US-Regierung einen Anteil an einer Transaktion zwischen Unternehmen einziehen würde, an denen sie nicht beteiligt ist.“



Das chinesische Außenministerium warf den USA am Dienstag vor, gegen Grundsätze der Marktwirtschaft und die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu verstoßen. Es handele sich um „pures Mobbing“, sagte Ministeriumssprecher Wang Wenbin in Peking. Kritik kam auch von Chinas Staatsmedien. China werde den „Diebstahl“ eines Technologieunternehmens durch die USA nicht akzeptieren, kommentierte die Tageszeitung „China Daily“ in einem Leitartikel. Man habe „viele Möglichkeiten“, sich zu rächen.