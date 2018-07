Trump und Putin: Ein Gipfel im Schatten der Russland-Affäre

Zu den Chancen von Helsinki zählt, dass überhaupt wieder ein Gesprächsfaden zwischen den USA und Russland geknüpft wird. Das Verhältnis ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. „Moskau will eine Eskalation des Drucks der USA verhindern“, schrieb der Außenpolitik-Experte Wladimir Frolow in der Zeitung „Moscow Times“. Dass die Demokraten nach den Enthüllungen von Vize-Justizminister Rod Rosenstein eine Absage des Treffens forderten, passt in dieses Bild.