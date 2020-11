Türkei Erdogan feuert Notenbank-Chef

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angesichts der anhaltenden Währungskrise überraschend Notenbank-Chef Murat Uysal entlassen. Zum Nachfolger bestimmte er per Erlass Ex-Finanzminister Naci Agbal, wie im Amtsblatt am Samstag mitgeteilt wurde. Während Analysten sich positiv zu Agbal äußerten, kritisierte die Opposition den Schritt. Dadurch erhöhe sich der Einfluss Erdogans auf die Geldpolitik des Landes. „Was noch fehlte, war eine an die Partei angeschlossene Zentralbank, jetzt ist es soweit“, sagte ein Abgeordneter der Republikanischen Volkspartei (CHP). Die Notenbank gehöre jetzt der AK Partei von Erdogan. Die nächste Zinsentscheidung steht am 19. November an.