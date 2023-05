Türkei vor der Präsidentschafts-Entscheidung Wenn nichts mehr hilft, hilft den Türken Gold

Die wirtschaftlichen Probleme des Landes aber dürften mit solchen Maßnahmen nicht gelöst werden können. Bei der Wahl am 14. Mai hatte weder der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan noch Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu die absolute Mehrheit holen können. Überraschungssieger war der Rechtsaußen-Kandidat Sinan Ogan. Die Opposition hat nun ihren Wahlkampf darauf ausgerichtet, mit den Stimmen am rechten Rand die erneute Wahl am kommenden Sonntag zu gewinnen. Oppositions-Kandidat Kılıçdaroğlu kündigte an, die „zehn Millionen Flüchtlinge“ alsbald aus dem Land bringen zu wollen. Wie der CHP-Vorsitzende auf diese Zahl kommt, ist vielen schleierhaft. Offiziell leben 3,6 Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei. Hinzu kommen noch einige Hunderttausend Afghanen, Iraker und Iraner.