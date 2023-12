Ukraine-Krieg Diese vier Grafiken zeigen die schwächelnde Unterstützung für die Ukraine

Die Länder wissen, wie wichtig ihre Unterstützung für die Ukraine ist. So sagte Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) im Mai noch: „Wir werden die Ukraine unterstützen, mit allem was möglich ist – as long as it takes.“ Die Bundesregierung will die bilateralen Hilfen 2024 auf acht Milliarden Euro verdoppeln.