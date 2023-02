Unbekannte Flugobjekte in den USA : „Aliens über Nordamerika? Die lassen sich sicher nicht von einer F-16 abschießen“

„Der Luftverkehr muss in Deutschland ohnehin strengsten Sicherheitsauflagen genügen. Deshalb sind die Vorkehrungen, was die zivile Luftfahrtüberwachung angeht, bereits sehr hoch und selbstverständlich weiterhin hoch“, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Montag. Bisher gebe es in Deutschland keine Zwischenfälle wie in Amerika und Kanada, teilten Innen- und Verteidigungsministerium mit.