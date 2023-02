Spionageballons aus China Das würde passieren, wenn ein Spionageballon über Deutschland gesichtet würde

Gibt es einen Alarm, einen „Quick Reaction Alert“, wird die sogenannte „Alarmrotte“ aktiviert, von der es in Deutschland zwei Einheiten gibt: im Norden in Wittmund und im Süden in Neuburg an der Donau. Alternativstandorte der Alarmrotte befinden sich in Nörvenich bei Köln und in Laage bei Rostock.