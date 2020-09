Videoplattform: Gericht will angeblich Sonntag über Tiktok-Verbot entscheiden

Countdown im Streit über die Zukunft der Kurzvideo-Plattform Tiktok in den USA: Bis Sonntag dürfte der zuständige Richter Carl Nichols entscheiden, ob die App des chinesischen Unternehmens Bytedance wie von der US-Regierung geplant aus dem Angebot von Apple und Google verbannt und damit ein Herunterladen in den USA verhindert werden darf. Kurz vor der Entscheidung kam das US-Justizministerium der Aufforderung des Gerichts in Washington nach, ein Verbot schriftlich zu begründen. Das Ministerium reichte die Erläuterungen am Freitag versiegelt ein, weil sie den Angaben zufolge vertrauliche Geschäftsinformationen zum Tiktok-Eigner Bytedance enthielten.