Weltbank kassiert Wachstumsprognose US-Boom ist nicht mehr als ein Strohfeuer

Weltbankpräsident Jim Yong Kim hatte am Montag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er gebe sein Amt nach mehr als sechs Jahren auf und werde sich einer Firma anschließen, die Investitionen in die Infrastruktur von Entwicklungsländern ausbauen wolle, teilte die Weltbank mit. Georgieva tritt seine vorläufige Nachfolge an. Der 59-jährige Kim stand seit 2012 an der Spitze der Weltbank. Der in Südkorea geborene US-Bürger machte als Mediziner und Gesundheitspolitiker Karriere, bevor ihn der damalige US-Präsident Barack Obama für den Spitzenposten bei der Weltbank nominierte. Seine derzeitige Amtsperiode lief eigentlich noch bis 2022. Kim wird sich auch wieder der Organisation Partners in Health anschließen, die er vor mehr als 30 Jahren mitgegründet hatte. Sie sorgt für medizinische Hilfe in armen Ländern. Gründe, warum der Rückzug Kims jetzt so schnell erfolgen soll, nannte die Weltbank nicht. Kims Schritt ermöglicht es US-Präsident Donald Trump, einen Weltbankpräsidenten nach seinem Geschmack zu nominieren. Über die Nachfolge entscheidet der Verwaltungsrat.