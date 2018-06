US-Präsident Donald Trump hängt sich an diesen zehn Prozent auf und kritisiert sie als unfair, denn im Gegensatz zu Europa würden in den USA vielmehr europäische oder deutsche Autos verkauft werden als US-amerikanische in Europa. Abgesehen davon, dass die Wahl des eigenen Pkw eine individuelle Präferenzentscheidung des Käufers ist und dass eine nicht unerhebliche Zahl der europäischen und deutschen Autos inzwischen in Amerika produziert und teilweise von dort wieder exportiert werden, stammt das aktuelle Zollregime aus einer Zeit mit ganz anderen Zielsetzungen. Sie sind das Ergebnis der sogenannten Uruguay-Runde (1986-1994), einer multilateralen Liberalisierungsrunde mit 124 Mitgliedern. Der Abschluss der Verhandlungen mündete in der Gründung der Welthandelsorganisation WTO.