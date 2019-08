Yuan-Abwertung, Stopp von US-Agrarkäufen China fährt neue Geschütze im Handelskrieg auf

Auch in Asien sorgte Chinas Schachzug für kräftige Kursverluste. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zum Mittag rund zwei Prozent auf 2.299 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans büßte fast drei Prozent ein. Der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen und der Markt in Shanghai lagen mehr als zwei Prozent tiefer. Am Devisenmarkt in Fernost blieben der Yuan und auch der Dollar unter Druck. Der Euro legte 0,2 Prozent zu auf 1,1225 Dollar. Zur japanischen Währung gab der Dollar 0,2 Prozent nach auf 106,16 Yen.