Zweites TV-Duell Trumps und Bidens Aussagen im Faktencheck

Viele Arzneimittelhersteller forschen zwar weltweit an der Entwicklung eines Impfstoffes. Einige sind sogar in der entscheidenden Testphase mit mehr als tausend Probanden. Das US-amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer zum Beispiel, das mit Biontech und dem chinesischen Mischkonzern Fosun kooperiert, rechnet schon im November mit einer Notfallzulassung. Medizinisches Personal und ältere Menschen könnten dann vor der offiziellen Zulassung geimpft werden. Der US-amerikanische Arzneimittelhersteller Moderna rechnet mit einer Notfallzulassung im Dezember. Die Aufsichtsbehörden der „Food and Drug Administration“ gab jedoch an, dass die offizielle Freigabe in weiter Ferne liege. Der Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac, an dem im März angeblich auch Donald Trump Interesse zeigte, ist erst in der zweiten Phase der Entwicklung.