US-Wahl Die gesellschaftlichen Spannungen bleiben – unabhängig vom Wahlausgang

Dr. Jörn Quitzau ist Leiter Wirtschaftstrends bei Berenberg und Non-Resident Fellow am American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) in Washington. Gemeinsam mit Prof. Dr. Norbert Walter veröffentlichte er 2011 sein Buch

„Wer soll das bezahlen – Antworten auf die globale Wirtschaftskrise“.



US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden kündigte auf dem Parteitag der Demokraten an, er werde im Fall seiner Wahl „der Präsident aller Amerikaner sein“. Er werde das Land vereinen und auch die Interessen der Bürger vertreten, die ihn nicht gewählt haben. Diese Absicht ist ehrenwert. Auch ist die Sehnsucht nach der Rückkehr einer gewissen politischen Normalität nach vier Jahren mit einer zuweilen polarisierenden Politik-Show weit verbreitet. Dennoch ist fraglich, ob Joe Biden sein Versprechen wird einlösen können. Die amerikanische Gesellschaft erscheint zu heterogen, zu fragmentiert und zu polarisiert, als dass die gesellschaftliche Stimmung durch eine andere Politik in absehbarer Zeit befriedet werden könnte. Wahrscheinlicher ist, dass sich die gesellschaftlichen Spannungen unabhängig vom Wahlergebnis fortsetzen, gegebenenfalls aber mit etwas reduzierter Intensität.